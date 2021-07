Sassuolo, non solo il Tottenham su Muldur. Proposta del West Ham da 7 milioni

Non c'è solo il Tottenham sulle tracce di Mert Muldur, difensore del Sassuolo e della Nazionale turca. Nelle ultime settimane alcuni club inglesi hanno manifestato interesse, ma il primo club a presentare una proposta ufficiale - come riporta SassuoloNews - è il West Ham. Sette i milioni di euro per il calciatore, ma la valutazione è praticamente doppia, intorno ai 14. Non è da escludere che la trattativa vada avanti ugualmente, con i neroverdi che poi seguono lo svincolato Sabelli.