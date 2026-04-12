Sassuolo, Pinamonti: "Con Vitinha ho un rapporto particolare. Oggi non è una partita come le altre"

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "Con Vitinha ho un bellissimo rapporto, particolare. Sono contento per lui che sta facendo un'ottima stagione".

Che ricordi hai qui?

"Non è una partita come le altre, ho lasciato un pezzo di cuore. Per novanta minuti farò il massimo, ma tornare qui fa un effetto bellissimo".