Sassuolo, Pinamonti: "Con Vitinha ho un rapporto particolare. Oggi non è una partita come le altre"
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Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "Con Vitinha ho un bellissimo rapporto, particolare. Sono contento per lui che sta facendo un'ottima stagione".
Che ricordi hai qui?
"Non è una partita come le altre, ho lasciato un pezzo di cuore. Per novanta minuti farò il massimo, ma tornare qui fa un effetto bellissimo".
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