Sassuolo-Roma 2-2, le pagelle: Raspadori MVP con la fascia. El Shaarawy spento

SASSUOLO-ROMA 2-2 (26' Pellegrini, 57' Traore, 69' Bruno Peres, 85' Raspadori)

SASSUOLO

Consigli 6,5 - Tiene a galla i suoi quando la Roma sembra poter prendere il largo. Grandissima parata in uscita nel primo tempo su Mayoral

Toljan 5,5 - Spinge con qualità e buone idee, ma soffre terribilmente le folate offensive di Spinazzola. Come in occasione del 2-1 di Bruno Peres (dal 76' Haraslin 6 - Il suo ingresso regala vivacità e imprevedibilità alla squadra)

Chiriches 6 - Prende in consegna Mayoral e gli permette di fare ben poco. Bene anche in fase di costruzione della manovra con passaggi e lanci al millimetro (dall'83' Peluso sv)

Marlon 5 - Sbaglia tempo e scelta in occasione del gol del vantaggio giallorosso, stendendo Perez e regalando il penalty a Pellegrini. Poi non ci sono altri errori particolari, ma la frittata è fatta

Rogerio 5,5 - Spinge solo a tratti e dalla sua parte arriva il gol del momentaneo 2-1 della Roma con Bruno Peres

Obiang 5,5 - Tanta sostanza, un po' meno qualità. Si vede poco, a tratti è importante per l'equilibrio del centrocampo e a tratti sparisce dalle geometrie della squadra

Lopez 6,5 - Prestazione di qualità, per l'ex Marsiglia. Bellissima l'azione che nel primo tempo lo porta a colpire il palo, ma il suo piede è spesso presente nel giro palla neroverde

Traore 7 - Primo tempo complicato, ripresa da grande giocatore. Prima fornisce assist non sfruttati a Raspadori e soprattutto Boga, poi trova il gol del momentaneo 1-1

Djuricic 6 - Qualche errore e qualche scelta sbagliata, poi riesce a dare senso al suo pomeriggio con l'assist di testa per il gol di Traore a inizio ripresa (dall'84' Oddei 6,5 - Entra e risolve la gara con l'assist per Raspadori in occasione del 2-2)

Boga 5 - Crea spesso scompiglio sulla destra, almeno quando riesce ad accendersi. Lo fa a intermittenza e macchia la sua prova con un errore clamoroso a porta sguarnita che pesa sul risultato

Raspadori 7,5 - La fascia da capitano lo responsabilizza e lo fa essere ben integrato nel gioco della squadra. I suoi movimenti aprono spesso spazi per gli inserimenti dei centrocampisti e funge anche da rifinitore, prima di mettere il sigillo personale sul 2-2 finale con un gol da rapinatore d'area

Roberto De Zerbi 6,5 - Mette in difficoltà la Roma sul piano tattico e costringe Fonseca a cambiare modulo alla sua squadra. Solite belle trame di gioco, da migliorare la tenuta difensiva

ROMA

Pau Lopez 6,5 - Sulla rete di Traore può far poco, venendo tagliato fuori dal colpo di testa di Djuricic. Così come su quella di Raspadori. E' protagonista in positivo, invece, con una straordinaria parata proprio sull'attaccante classe 2000 a inizio secondo tempo

Karsdorp 5,5 - Parte bene, con ottime letture e discrete chiusure da terzo di difesa. Poi la pressione del Sassuolo cresce e così anche le difficoltà, fino all'errore sulla rete di Raspadori per il 2-2

Cristante 5 - Da regista difensivo imposta bene e crea occasioni per i suoi. Ma alcune letture difensive sono decisamente rivedibili: come quella su Raspadori nel primo tempo e soprattutto quella che porta al 2-2 del capitano neroverde a fine gara

Mancini 6,5 - E' il migliore del pacchetto arretrato, forse anche perché è l'unico centrale di ruolo. Chiusure precise, ripartenze con i tempi giusti e nessun errore particolare sui gol

Peres 6,5 - Tanti errori e poca spinta nella sua gara. Perde Boga a inizio ripresa e viene graziato, salta male e buca il pallone pochi minuti dopo in occasione dell'assist di Djuricic per Traore. Poi però trova il modo di rifarsi con gli interessi segnando il gol del momentaneo 2-1

Pellegrini 6,5 - Al di là del rigore trasformato, è spesso e volentieri il più pericoloso dei suoi. Soprattutto nel primo tempo. Cala un po' nella ripresa ma la sua resta un'ottima prova

Diawara 5,5 - Pensa più alla sostanza che alla qualità della giocata. Il centrocampo folto e dinamico del Sassuolo lo mette spesso in difficoltà e fatica a trovare la giusta posizione

Spinazzola 6 - La spinta a sinistra è la solita arma in più dei giallorossi, con le sue progressioni che mettono spesso in difficoltà il Sassuolo. Si addormenta sulla rete dell'1-1 di Traore, ma reagisce alla grande con l'azione che di fatto porta al gol di Bruno Peres

Perez 6,5 - E' il più ispirato dei suoi, almeno nel primo tempo. E infatti da una sua bella serpentina nasce il rigore che Pellegrini trasforma in vantaggio. Nella ripresa si accende solo a tratti

El Shaarawy 5 - Poche cose da ricordare nella sua gara. Una discesa interessante nel primo tempo, poi tanti errori. Compresa l'occasione fallita clamorosamente subito dopo il pari neroverde (dal 74' Veretout sv)

Mayoral 5,5 - Tanto movimento utile per gli inserimenti dei compagni, ma pure un errore clamoroso a tu per tu con Consigli e più in generale troppa leggerezza in area di rigore (dall'83' Dzeko sv)

Paulo Fonseca 6 - Il Sassuolo lo mette in difficoltà e lo costringe a rivedere lo schema della sua Roma, passando alla difesa a 4. La squadra va due volte in vantaggio ma si fa riprendere in entrambe le occasioni anche per colpa di errori difensivi individuali