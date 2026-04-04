Sassuolo, Romagna ritrova il Cagliari: "Due anni bellissimi, da adesso tifo per loro"

Quella andata in scena oggi tra Sassuolo e Cagliari non può essere una partita come le altre per Filippo Romagna, difensore neroverde che però ha vestito la maglia rossoblù tra il 2017 e il 2019 collezionando 45 presenze tra Serie A e Coppa Italia.

Al termine del match, vinto dalla formazione di Grosso per 2-1, ha voluto ricordare così il suo periodo sardo: "Non ho parlato con Deiola, Pisacane, Pavoletti non c'era. A Cagliari ho vissuto due anni bellissimi, auguro il massimo e il meglio a questa squadra e ai suoi tifosi perché li porto dentro al cuore e da adesso alla fine faccio il tifo per loro".

Sulla svolta del match, arrivata nell'intervallo: "Il mister ci ha motivato. Il problema non era tattico, stavamo andando piano obiettivamente nel primo tempo, dovevamo alzare i giri e ha cercato di smuovere qualcosa dentro e penso sia stata questa la chiave".