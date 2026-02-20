Sassuolo, Romagna guarda avanti: "Adesso viene il bello, non dobbiamo sederci"

Filippo Romagna, difensore del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo per 3-0 sul Verona: "Sto bene, siamo molto contenti di questa vittoria perché era importante dare continuità. Adesso siamo un bivio, non dobbiamo sederci: se continuiamo a dare il massimo possiamo divertirci".

L'obiettivo adesso qual è?

"Siamo stati bravi ad arrivare lì, la parte più difficile è mantenere. Stiamo dimostrando di avere un bel potenziale e di potercela giocare contro squadre forti, a volte questo tipo di partite le abbiamo sottovalutate oggi invece quel qualcosa l'abbiamo messo e adesso arriva il bello".

Berardi merita la Nazionale?

"Assolutamente sì, sta rispondendo con i fatti: è tornato con grande fame, secondo me ancora più forte di prima".