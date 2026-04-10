Rischio stagione finita per Romagna. Il Sassuolo: "Gonalgia lieve, rivalutato in qualche settimana"
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Il difensore Filippo Romagna deve fermarsi ai box, la stagione verosimilmente per lui anzi si conclude qui, almeno stando a quanto riferito dal Sassuolo stesso.
Si legge infatti nel report medico diramato dal Sassuolo a proposito di Romagna: "Nel corso della settimana il calciatore Filippo Romagna ha accusato una gonalgia di lieve entità al ginocchio destro. Il calciatore osserverà un periodo di riposo e verrà rivalutato nelle prossime settimane".
In questa stagione con il Sassuolo, Romagna ha messo insieme 5 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia, per un totale di 495 minuti in campo con i neroverdi. Il suo bilancio per il 2025/26, alla luce di questo ultimo infortunio, potrebbe quindi anche concludersi così, per lui.
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