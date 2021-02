Sassuolo-Spezia 1-2, le pagelle: Caputo fa il suo. Gyasi e Provedel guidano i liguri

vedi letture

Sassuolo-Spezia 1-2

Marcatori: 25’ Caputo, 39’ Erlic, 78’ Gyasi

SASSUOLO

Consigli 6 - Buona la deviazione su Verde. Tenta l’intervento su ambo gol ma non ci arriva di poco. Positivo il gioco di piedi per attivare l’azione di suoi.

Muldur 5,5 - Dalla sua agisce un Gyasi piuttosto spento, ma non ne approfitta per farsi vedere molto in avanti. Sul finale del match s’innervosisce rendendo più complicato il tentativo di recupero dei suoi.

Marlon 6 - Prende una botta alla spalla in avvio di match ma rimane in campo a lottare. Prestazione senza infamia e senza lode anche se pecca in qualche chiusura.

Ferrari 5,5 - Il pressing altissimo degli spezzini crea qualche problema in fase di palleggio così come il gestire Agudelo schierato come finto centravanti. Positivo nel gioco aereo. Ammonito, salterà per squalifica il prossimo match di campionato.

Rogerio 6 - Non salta in occasione del gol di Erlic. Verde gli crea qualche grattacapo ma sa farsi valere anche in avanti.

Obiang 5 - Bravo a giocare il pallone in profondità per il gol di Caputo, ma per il resto della gara soffre il dinamismo del centrocampo spezzino (dall’81’ Magnanelli sv)

Locatelli 6 - Bellissimo il colpo di tacco volante con il quale dà il via all’azione del vantaggio. Gestisce i tempi del gioco neroverde anche se non al meglio delle sue possibilità. Sufficienza risicata.

Traorè 6,5 - Decisivo nel respingere la conclusione di Maggiore sulla linea di porta. Assistman per il gol annullato di Djuricic e una conclusione respinta bene da Provedel. (dal 64’ - Berardi 5 - C’è ma si vede poco. Anzi, quasi nulla )

Djuricic 5 - Tenta più volte l’inserimento negli spazi lasciati sguarniti dallo Spezia. Trova anche il gol ma viene annullato dal VAR. (dal 64’ - Defrel 5,5 - Entra con la voglia di decidere il match. Spreca una buona conclusione dal limite)

Boga 5,5 - Voglioso d’incidere fin dai primi minuti del match, si muove tanto sulla corsa sinistra dell’attacco emiliano. Di occasioni per l’ex Chelsea non ne arrivano a differenza di un brutto problema muscolare al flessore che lo costringe ad uscire. (dal 38’ Haraslin 5 - Prestazione tutt’altro che indimenticabile. Tanto che De Zerbi lo toglie sul finire del match. dall’81’ Raspadori sv )

Caputo 6,5 - Ci mette 25’ per andare in gol per l’ottava volta in stagione. Riferimento costante in attacco per i suoi che lo cercano sia con lanci in profondità che con i cross dalle corsie. Pericolo costante anche se non è al top della forma.

All. De Zerbi 5,5 - Sceglie in avvio uno schieramento con tre elementi offensivi alle spalle di Caputo con l’idea di sfruttare gli spazi lasciati liberi dallo Spezia. Per gran parte del match la gara va sui binari previsti ma gli avversari creano più problemi del previsto e sui calci piazzati ribaltano l’iniziale vantaggio di Caputo. L’infortunio di Boga e lo scarso rendimento dei giocatori entrati a gara in corso hanno inciso in maniera negativa sulla squadra che ha visto salire a cinque il numero di gare senza vittorie in campionato. E l’Europa si allontana.

SPEZIA

Provedel 6,5 - Può poco sul gol, ma sfodera almeno 3 interventi su Traorè prima e su Haraslin poi che strappano applausi. Se lo Spezia esce dal Mapei Stadium con i punti il merito è in gran parte suo.

Vignali 6 - Ordinato e disciplinato, il difensore si preoccupa più di difendere che di attaccare rimanendo basso e non concedendo la superiotà numerica al Sassuolo sull'out di sinistra. Una tattica che, alla luce del risultato, paga con gli interessi.

Erlic 6,5 - Caputo è un cliente decisamente scomodo e sul gol si fa portare fuori lasciando lo spazio per l'inserimento dell'attaccante, ma si riscatta prontamente svettando in area su Rogerio e Obiang e pareggiando i conti.

Terzi 6 - Spetta a lui il compito di impostare il gioco da dietro e il capitano difficilmente si tira indietro. Bravo a far iniziare l'azione e ottimo in marcatura anche se, in occasione del gol, si fa trovare troppo alto aprendo una prateria a Caputo. (dal 53' Ismajli 6,5 - entra in campo per l'infortunio di Terzi e non lo fa di certo rimpiangere. Ha, inoltre, il grande merito di deviare il pallone sul calcio d'angolo fornendo l'assist a Gyasi).

Bastoni 6,5 - Un motorino inesauribile sulla sinistra, le sue scorribande creano spesso e volentieri la superiorità numerica mettendo in difficoltà la retroguardia del Sassuolo. Ha il grande merito di calciare l'angolo dal quale nasce il pareggio di Erlic.

Sena 6,5 - Grinta e lotta in mediana, la sua è una partita di sostanza. Il brasiliano si mette a disposizione della squadra portando a casa il risultato e i complimenti del proprio allenatore al momento di uscire dal campo (Dal 90' Acampora s.v.)

Ricci 6 - Geometria al servizio della squadra. La sua partita è di qualità, anche se sbaglia qualche colpo di troppo provando sempre la giocata e non rinunciando mai al palleggio, neanche quando è pressato dall'avversario.

Maggiore 6 - La sua buona capacità di inserimento gli permette sempre di essere pericoloso in zona gol, ma stavolta la gioia della rete non gli viene concessa. Corre e lotta senza sosta, forse anche troppo arrivando alla conclusione con poca lucidità. (Dal 90' Chabot s.v.)

Verde 5,5 - L'esterno non riesce quasi mai ad entrare in partita: un po' fuori dal gioco e le troppe scelte sbagliate lo confermano. Un solo lampo che lo porta a colpire una traversa, segno evidente che il talento non gli manca. (dal 64' Farias 6 - entra con lo Spezia che cerca soprattutto il contropiede e i suoi scatti diventano importanti per mettere pressione alla retroguardia avversaria)

Agudelo 6,5 - Ha il compito di sostituire Galabinov, non lo fa rimpiangere finendo in crescendo la partita. Molto mobile su tutto il fronte d'attacco, crea spazio per i compagni e costringe la difesa del Sassuolo a non staccare mai la spina.

Gyasi 6,5 - Una partita di sacrifico la sua, passata sull'out di sinistra a tenere in costante apprensione la difesa del Sassuolo scattando sul filo del fuorigioco. Nella ripresa, poi, il guizzo vincente che permette ai suoi di portarsi in vantaggio e di conquistare 3 punti d'oro.

All. Italiano 6,5 - La fortuna premia gli audaci. La sua tattica nel primo tempo sembra suicida, soprattutto dopo il gol subito, ma alla fine ha ragione lui non rinunciando mai al gioco e portando a casa 3 punti che hanno il sapore di un progetto indirizzato sui binari giusti per arrivare alla stazione chiamata salvezza.