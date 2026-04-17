Sassuolo, Turati racconta la parata su Nico Paz: "Cosa incredibile, è andata bene"

Il portiere del Sassuolo Stefano Turati ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo casalingo per 2-1 contro il Como nel match valido per la 33^ giornata di Serie A.

Un'altra vittoria di prestigio: che step di crescita è?

"Importante, anche per la risposta dopo il Genoa. Abbiamo dato tutto, sono veramente orgoglioso per come è andata".

La parata su Nico Paz?

"Ha fatto una roba incredibile, sono rimasto lì e ho detto di tuffarmi. Per fortuna è andata bene".