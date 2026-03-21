Sassuolo, Walukiewicz cauto: "Yildiz? Nell'attacco della Juventus non c'è solo lui"
TUTTO mercato WEB
Il difensore del Sassuolo, Sebastian Walukiewicz, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida alla Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.
Com'è stata questa settimana, difficile per la pertosse?
"Abbiamo avuto difficoltà in questa settimana, ma abbiamo altri calciatori con qualità e vogliamo fare la nostra partita".
Come si affronta questo tipo di attaccanti, come Yildiz?
"Non è facile, non hanno solo Yildiz, ma anche altri bravi giocatori, ma se stiamo concentrati e compatti possiamo fare una grande partita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile