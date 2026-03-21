Sassuolo, Walukiewicz cauto: "Yildiz? Nell'attacco della Juventus non c'è solo lui"

Il difensore del Sassuolo, Sebastian Walukiewicz, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida alla Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.

Com'è stata questa settimana, difficile per la pertosse?

"Abbiamo avuto difficoltà in questa settimana, ma abbiamo altri calciatori con qualità e vogliamo fare la nostra partita".

Come si affronta questo tipo di attaccanti, come Yildiz?

"Non è facile, non hanno solo Yildiz, ma anche altri bravi giocatori, ma se stiamo concentrati e compatti possiamo fare una grande partita".