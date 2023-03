Scadenza 2023 - Ultimo tango all'Inter per Handanovic? Rinnovo da secondo oppure addio

Dopo undici anni potrebbe essere l'ultimo anno all'Inter per Samir Handanovic. Arrivato per 15 milioni nel 2012, ha ripagato ampiamente gli sforzi fatti per acquistarlo, anche se oramai la carta di identità non è più verde e nell'ultimo periodo è stato soppiantato da Onana, ritenuto più affidabile da parte di Simone Inzaghi.

La stagione attuale. È a due facce, perché all'inizio era il titolare, con 10 presenze. Ma anche 18 gol subiti, non propriamente una media esaltante per il portiere dell'Inter. Non è cambiato molto con Onana, a dir la verità, perché in 17 presenze sono arrivati altri 18 gol, ma la proiezione è certamente migliore per il camerunense. Zero gettoni invece in Champions e in Supercoppa Italiana.

La situazione. È abbastanza chiara: Handanovic vorrebbe giocare di più e difficilmente potrà farlo nell'Inter, oramai investito nel ruolo di secondo. Quindi l'equivoco è questo: riuscire a trovare un accordo contrattuale - soprattutto per lo stipendio - che lo soddisfi, così come una posizione che non lo senta troppo svilito. Negli ultimi tempi c'era un interessamento della Reggina, ma andare in B potrebbe non essere di suo gradimento.

Samir Handanovic

Data di nascita: 14 luglio 1984

Squadra di appartenenza: Inter

Valore di mercato: 1 milione di euro (secondo Transfermarkt)

Squadre interessate: Reggina