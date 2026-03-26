TMW Scamacca non ce la fa, anche Cambiaso in tribuna! Italia, ecco la lista dei convocati

Gianluca Scamacca non ce la fa. Il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro l'Irlanda del Nord. L'attaccante dell'Atalanta che ieri ha svolto solo lavoro differenziato non è riuscito a recuperare per il match di oggi e si sistemerà in tribuna.

A sorpresa non si accomoda nemmeno in panchina Andrea Cambiaso: è il cagliaritano Marco Palestra il vice Politano, con quest'ultimo abile e arruolabile per partire dall'inizio. Assenti dalla lista anche il portiere Elia Caprile, il difensore Diego Coppola e l'attaccante Nicolò Cambiaghi, l'ultimo arrivato dopo il forfeit di Federico Chiesa. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri - Donnarumma, Carnesecchi, Meret.

Difensori - Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini.

Centrocampisti - Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito.

Oltre a Caprile, Cambiaso, Coppola, Scamacca, Cambiaghi, stasera si accomoderanno in tribuna anche tre calciatori che a questo giro sono stati costretti ad alzare bandiera causa infortunio. Si tratta di Vicario, Di Lorenzo e Zaccagni. I calciatori che fanno parte del gruppo azzurro non potevano essere in campo, ma in questo modo hanno comunque voluto mostrare vicinanza alla squadra: un ulteriore segnale della coesione del gruppo creato dal CT Gennaro Gattuso.