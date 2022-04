Scamacca tra rinnovo, le difficoltà dell'Inter e l'incontro col Milan. Il punto sul futuro

Il Milan in vista della prossima stagione si rifarà il look, con oltre 100 milioni di euro pronti per essere investiti per un difensore, un centrocampista e almeno un centravanti. In questo senso - ribadisce La Gazzetta dello Sport - per quanto riguarda il reparto avanzato un nome importante resta sempre quello di Gianluca Scamacca. Nonostante il rinnovo ormai definito col Sassuolo, il futuro del giocatore sarà infatti in una big.

Idee chiare con Inter e Milan. Il giocatore ha le idee chiare: vuole restare in Italia (ha detto no al Dortmund). E l'Inter, che resta in pole e che lo corteggia da mesi, non ha (ancora) la possibilità di stringere con la società emiliana, visto che prima di acquistare deve vendere. Un contesto in cui, appunto, si inserisce il Milan, ormai prossimo a salutare Ibrahimovic.

Incontro la prossima settimana. In via Aldo Rossi vogliono giocare d’anticipo e avere sia l’accordo con l’ad neroverde Giovanni Carnevali che l’assenso del giocatore. Il Sassuolo chiede 40 milioni e passa per il cartellino, ma i dirigenti milanisti pensano di poter strappare una cifra ragionevole con condizioni di pagamento adeguate. E la prossima settimana si aspetta l’importante incontro con il Sassuolo per passare dalle parole ai fatti.