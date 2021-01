Scambio Dzeko-Sanchez, per Tuttosport non è ancora finita. Domani ultimo tentativo

Una situazione complicata per via della questione economica, ma nulla è ancora chiuso. L'edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al possibile scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez: secondo il quotidiano la trattativa ancora non è chiusa al 100%. Domani, nelle ultime ore di mercato, il procuratore dell'attaccante bosniaco cercherà di fare un ultimo tentativo per trovare la quadra giusta: non sarà semplice chiudere un affare di simile portata in poco tempo, ma vista la situazione tra il giocatore e il tecnico giallorosso Alessandro Lucci potrebbe provare a imbastire un accordo last minute per poter finalizzare lo scambio col cileno.