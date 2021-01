Schone o la soluzione interna Oliva? Il bivio del mercato del Cagliari è in cabina di regia

L'ultima domanda in casa Cagliari - sottolinea il Corriere dello Sport - è questa: puntare sul mercato per cercare un altro rinforzo di qualità per la mediana dopo l'arrivo di Nainggolan e Duncan o provare a sfruttare i giocatori già in rosa? Lasse Schone, dopo essere più volte stato accostato alla compagine isolana, sembra sempre più intenzionato a vestire la maglia dell'Ajax. In Olanda per allenarsi con le giovanili del club olandese, la pista sembra essersi raffreddata così come quella che avrebbe potuto portare a Erick Pulgar.

Spazio a Oliva - In ogni caso un play basso serve e allora dal cilindro di Di Francesco potrebbe spuntare Cristian Oliva che, non ancora al top della condizione dopo gli acciacchi patiti nelle ultime settimane, rappresenterebbe la soluzione interna alla quale affidarsi. Toccherà a lui dimostrare di poter ricoprire quel ruolo, protetto da due tra Nandez, Duncan, Marin e Nainggolan, per evitare al Cagliari di tornare sul mercato.