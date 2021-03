Scomparsa Guerini, Etienne Tare: "Non ci posso credere fratello mio. Grazie di tutto"

Etienne Tare, attaccante della Lazio, esprime il proprio dolore per la prematura scomparsa del compagno di squadra Daniel Guerini, venuto a mancare stasera in seguito ad un tragico incidente a Roma: "Non ci posso credere, fratello mio fino ti ringrazio per tutti i bei momenti passati insieme, sarai sempre dentro al mio cuore fratello mio. R.I.P.".