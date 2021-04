Secondo posto per una notte, la volata Champions dell'Atalanta è partita. Malinovskyi l'uomo in più

Il secondo posto è stato raggiunto, almeno per una notte. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini fa festa contro il Bologna; 5-0 il risultato finale al termine di una gara dominata dal gol di Malinovskyi in poi. Nei primi venti minuti c'è stata un po' di difficoltà, ma alla fine è il campo che parla: i nerazzurri hanno dimostrato di stare bene sotto tutti i punti di vista. La volata, come confermato dal tecnico degli orobici al termine del match, è stata appena lanciata. Gli errori come quelli di Roma non sono più ammessi, anche perché dietro stanno aspettando tutti un passo falso della Dea.

FESTIVAL DEL GOL - I nerazzurri, dopo i problemi negli ultimi 16 metri, sono tornati anche a segnare valanghe di gol. Dopo le 98 reti messe a segno la scorsa stagione, l'Atalanta del Gasp ha infranto un altro record: secondo miglior attacco dopo il primato ottenuto lo scorso anno con ben 78 reti messe a segno. L'espulsione ha sicuramente reso le operazioni più semplici in casa nerazzurra, ma gli orobici hanno dimostrato ancora una volta di sapere reagire ai passi falsi. Errori arbitrali o presunti tali a parte (come ribadito da Mihajlovic al termine del match), il campo ha emesso il suo verdetto. In primavera la Dea sboccia nuovamente.

TUTTO SU RUSLAN - Tre gol in tre partite, ma soprattutto 10 gol in cui si è reso protagonista. Gasperini in questo finale di stagione si coccola Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino arrivato a Bergamo con un ruolo tutto differente. Il tecnico atalantino ha esaltato le caratteristiche del giocatore spostandolo sulla trequarti e liberandolo da parecchi compiti difensivi. Detto-fatto, il numero 18 ha iniziato a produrre un bel po' di palle gol da buttare dentro. Il profumo d'Europa - considerando anche la competizione europea a giugno -, inizia a farsi sentire dalle parti di Zingonia. Ora bisognerà capire soltanto quale sarà la fragranza giusta, ma la strada ormai è ben tracciata.