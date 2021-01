Serena: "Col Milan una Juve formato Barça. Ma i rossoneri se la giocheranno per lo Scudetto"

Aldo Serena, ex attaccante di Juventus, Inter e Milan, ha parlato della corsa Scudetto sulle colonne del Corriere della Sera: "Il Milan ha perso perché ha incrociato sulla sua strada una Juventus formato Barcellona. Quando i bianconeri giocano così, sono di un altro pianeta. La Juventus ha scelto una strada di rinnovamento con Chiesa, Kulusevski, lo stesso Pirlo in panchina: per il momento ha alti e bassi, ma ha una qualità superiore. Se non ci fossero le coppe direi che è la favorita".

La sorpresa Roma: "La qualità non manca. Hanno un gioco, sono in fiducia, vediamo domenica con l’Inter".

L’Inter è favorita? "I nerazzurri hanno conquistato 8 vittorie con un gioco che non ha impressionato. Devono migliorare nella gestione della partita, la manovra d’attacco è sempre lenta. Milan e Inter sono sullo stesso livello. Il Milan però ha una freschezza che all’Inter manca. I giocatori sono meno pressati, recuperano prima, anche a livello fisico e dalle sconfitte. Ha meno stress dell’Inter. Se è in testa non è per un caso, se la giocherà fino in fondo per lo scudetto perché ha qualità e un gioco".