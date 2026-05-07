Serginho: "Dida è mio fratello, siamo amici da 32 anni e fa parte della mia storia"
TUTTO mercato WEB
Intervenuto a Off The Pitch, in un'intervista doppia col talento rossonero Davide Bartesaghi, la storico calciatore del Milan Serginho ha raccontato la sua amicizia fraterna con Nelson Dida, con cui ha giocato nel Diavolo, in Nazionale e anche in patria. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Con Dida abbiamo giocato nel Cruzeiro nel 1995 e poi in Nazionale. Nelson è un fratello, più di un compagno di squadra: quest'anno siamo amici da 32 anni. Ancora oggi siamo molto amici e per me è sempre un piacere stare insieme a lui: fa parte della mia storia".
Altre notizie Serie A
Primo piano
Napoli, l'agente di Lukaku: "Un giorno tornerà all'Anderlecht. Ma ancora in un top club dopo il Mondiale"
Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile