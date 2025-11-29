Pulisic assente, stasera tocca a Nkunku. Serginho: "Il Milan ha bisogno di uno come lui"

Dal 28 al 30 novembre l’Aspria Harbour Club di Milano ospita la tredicesima edizione dell’Aspria Open, evento che unisce sport, prevenzione e beneficenza. Tanti gli ospiti presenti tra cui l'ex terzino del Milan Serginho, intervistato da Sky Sport. Queste le sue parole sui rossoneri: "Il Milan aveva iniziato male, con la sconfitta con la Cremonese, ma ha saputo riprendersi e il derby può solo portare altra fiducia. Il campionato è ancora incerto e bilanciato. Non abbiamo ancora una vera e propria protagonista".

Le piace Leao in questa nuova versione da centravanti?

"Sinceramente non mi piace. Leao deve vedere gli avversari in faccia, la sua forza è il contropiede, l'uno contro uno. Quando gioca spalle alla porta come gli ho visto fare nel derby soffre molto. Per carità, lui è forte ovunque, ma non lo vedo come una punta o una seconda punta. Giocare con lui? Sarebbe stato bello perché quando è in giornata vince da solo. Però non posso lamentarmi, io avevo Seedorf, Kaka, Sheva…"

Cosa pensa di Nkunku?

"In Premier ha fatto il suo percorso ma i cambiamenti ci si deve adattare. Ha tanto da dimostrare e mi auguro che possa inserirsi all'interno del gruppo il prima possibile perché uno come lui al Milan manca tanto oggi".