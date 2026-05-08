Il ricordo di Serginho: "Berlusconi era il milanista numero 1, aveva un'energia spettacolare"

Intervenuto a Off The Pitch, in un'intervista doppia col talento rossonero Davide Bartesaghi, lo storico calciatore del Milan Serginho ha ricordato anche il compianto presidente Silvio Berlusconi. Queste le sue dichiarazioni: "Berlusconi era una persona spettacolare. Come sempre dico, ho avuto la grande fortuna di vivere con lui tanti anni: aveva un’energia spettacolare, sempre disponibile. Era il milanista numero uno: ho avuto la fortuna di stare con lui nel momento vincente di questo club".

Poi, una battuta sull'amicizia con l'ex compagno di squadra e connazionale Dida: "Con Dida abbiamo giocato nel Cruzeiro nel 1995 e poi in Nazionale. Nelson è un fratello, più di un compagno di squadra: quest'anno siamo amici da 32 anni. Ancora oggi siamo molto amici e per me è sempre un piacere stare insieme a lui: fa parte della mia storia".