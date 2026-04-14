Fischi a Leao, Serginho: "Addio al Milan? Se segna con la Juve può cambiare tutto"

"San Siro è uno stadio esigente che in passato lo ha applaudito tante volte quando ha segnato e of- ferto prestazioni importanti. Diciamo che nell’ul- tima stagione e mezzo non sempre Leao è riuscito a esprimere le sue grandi potenzialità": così l'ex terzino del Milan, Serginho, ha parlato dei fischi da parte dei tifosi rossoneri all'indirizzo di Rafael Leao.

Al momento del cambio il portoghese è stato preso di mira dagli stessi supporters che a lungo lo hanno supportato, anche dopo prestazioni non brillanti. Ora si parla anche di un possibile addio a giugno per il numero 10, ma Serginho predica calma: "Se è giusto dirsi addio a giugno? Nel calcio tutto cambia velocemente e non darei giudizi definitivi. Magari i fischi di sabato per Leao saranno uno stimolo in più per dimostrare quello che vale in questo finale di stagione. A volte basta un gol per riaccendere l’amore. Per esempio se se- gnasse la rete decisiva per battere la Juventus...".

In merito alle difficoltà della squadra di Allegri, ha spiegato: "Quando il Milan deve proporre gioco, va più in difficoltà: a San Siro era successo anche con il Parma. Corsa Champions? Non mi preoccupo delle squadre che sono dietro, ma del Milan: se gioca con la personalità che ha mostrato nel derby e in tante altre partite, non mi preoccupo per l’ingresso nelle prime quattro.