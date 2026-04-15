Serie A, gli arbitri della 33ª giornata: Marcenaro per Roma-Atalanta. Juve-Bologna a Mariani
L'AIA, sul proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per la trentatreesima giornata di Serie A. La sfida Champions tra Roma e Atalanta verrà diretta da Marcenaro, mentre Mariani sarà l'arbitro di Juventus-Bologna, in programma per domenica sera. Di seguito il quadro completo.
Sassuolo – Como (Venerdì 17/04 ore 18.30)
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Barone – Monaco
IV: Galipo'
VAR: Di Paolo
AVAR: Giua
Inter – Cagliari (Venerdì 17/04 ore 20.45)
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Rossi L. – Cavallina
IV: Bonacina
VAR: Meraviglia
AVAR: Di Bello
Udinese – Parma (Sabato 18/04 ore 15.00)
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Perrotti – Biffi
IV: Rapuano
VAR: Gariglio
AVAR: Di Paolo
Napoli – Lazio (Sabato 18/04 ore 18.00)
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Lo Cicero – Cecconi
IV: Feliciani
VAR: Di Bello
AVAR: Meraviglia
Roma – Atalanta (Sabato 18/04 ore 20.45)
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Baccini – Rossi C.
IV: Sacchi J.L.
VAR: Guida
AVAR: Sozza
Cremonese – Torino (ore 12.30)
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Peretti – Trinchieri
IV: Arena
VAR: La Penna
AVAR: Doveri
Hellas Verona – Milan (ore 15.00)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Zingarelli – Laudato
IV: Massimi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Gariglio
Pisa – Genoa (ore 18.00)
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Palermo – Miniutti
IV: Colombo
VAR: Camplone
AVAR: Massa
Juventus – Bologna (ore 20.45)
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni – Tegoni
IV: Perenzoni
VAR: Marini
AVAR: Guida
Lecce – Fiorentina (Lunedì 20/04 ore 20.45)
Arbitro: Maresca
Assistenti: Colarossi – Dei Giudici
IV: Perri
VAR: Doveri
AVAR: Camplone
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.