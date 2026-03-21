Serie A, la classifica aggiornata: la Cremonese aggancia il Lecce e torna a sperare
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La Cremonese di mister Giampaolo accende ulteriormente la lotta per non retrocedere e torna a sperare grazie al successo di Parma. I grigiorossi bagnano infatti l'esordio del loro nuovo allenatore con tre punti utili per agganciare il Lecce a quota 27 punti, a +1 sulla Fiorentina. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa di tutte le altre gare valide per il 30° turno:
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 68 (29 partite giocate)
Napoli 62 (30)
Milan 60 (29)
Como 54 (29)
Juventus 53 (29)
Roma 51 (29)
Atalanta 47 (29)
Bologna 42 (29)
Lazio 40 (29)
Udinese 39 (30)
Sassuolo 38 (29)
Parma 34 (30)
Genoa 33 (30)
Torino 33 (29)
Cagliari 30 (30)
Fiorentina 28 (29)
Cremonese 27 (30)
Lecce 27 (29)
Pisa 18 (29)
Verona 18 (29)
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