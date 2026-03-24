Serie A, la Top 11 della 30ª giornata: tre giocatori si sono meritati l'8 in pagella
Questa la Top 11 della 30ª giornata di Serie A. Fioccano gli 8 e in quest'ultimo turno sono ben 3 i giocatori a meritarlo: il sassolese Muric che para un rigore a Locatelli, regalando agli emiliani un insperato pareggio all'Allianz Stadium; l'olandese Taylor che segna la sua prima doppietta in Serie A e regala alla Lazio il terzo successo consecutivo, espugnando Bologna; infine Diao, scatenato nella goleada del Como contro il Pisa. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:
Arijanet Murić - (Sassuolo) 8
Adam Marusic - (Lazio) 7
Strahinja Pavlovic - (Milan) 7
Sebastiano Luperto - (Cremonese) 7
Mario Hermoso - (Roma) 7.5
Youssef Maleh - (Cremonese) 7.5
Kenneth Taylor - (Lazio) 8
Adrien Rabiot - (Milan) 7.5
Domenico Berardi - (Sassuolo) 7.5
Anastasios Douvikas - (Como) 7.5
Assane Diao - (Como) 8
SERIE A - 30ª GIORNATA
Cagliari - Napoli 0-1
2' McTominay
Genoa - Udinese 0-2
66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis
Parma - Cremonese 0-2
54' Maleh, 68' Vandeputte
Milan - Torino 3-2
36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)
Juventus - Sassuolo 1-1
14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)
Como - Pisa 5-0
7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone
Atalanta - Hellas Verona 1-0
37' Zappacosta
Bologna - Lazio 0-2
72' e 82' Taylor
Roma - Lecce 1-0
57' Robinio Vaz
Fiorentina - Inter 1-1
1' Pio Esposito, 77' Ndour
CLASSIFICA
1. Inter 69
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Lazio 43
9. Bologna 42
10. Sassuolo 39
11. Udinese 39
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 29
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 31ª GIORNATA
Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 18, DAZN)
Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)
Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)
Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
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