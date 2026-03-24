Focus TMW Serie A, la Top 11 della 30ª giornata: tre giocatori si sono meritati l'8 in pagella

Questa la Top 11 della 30ª giornata di Serie A. Fioccano gli 8 e in quest'ultimo turno sono ben 3 i giocatori a meritarlo: il sassolese Muric che para un rigore a Locatelli, regalando agli emiliani un insperato pareggio all'Allianz Stadium; l'olandese Taylor che segna la sua prima doppietta in Serie A e regala alla Lazio il terzo successo consecutivo, espugnando Bologna; infine Diao, scatenato nella goleada del Como contro il Pisa. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:

Arijanet Murić - (Sassuolo) 8

Adam Marusic - (Lazio) 7

Strahinja Pavlovic - (Milan) 7

Sebastiano Luperto - (Cremonese) 7

Mario Hermoso - (Roma) 7.5

Youssef Maleh - (Cremonese) 7.5

Kenneth Taylor - (Lazio) 8

Adrien Rabiot - (Milan) 7.5

Domenico Berardi - (Sassuolo) 7.5

Anastasios Douvikas - (Como) 7.5

Assane Diao - (Como) 8

SERIE A - 30ª GIORNATA

Cagliari - Napoli 0-1

2' McTominay

Genoa - Udinese 0-2

66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis

Parma - Cremonese 0-2

54' Maleh, 68' Vandeputte

Milan - Torino 3-2

36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)

Juventus - Sassuolo 1-1

14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)

Como - Pisa 5-0

7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone

Atalanta - Hellas Verona 1-0

37' Zappacosta

Bologna - Lazio 0-2

72' e 82' Taylor

Roma - Lecce 1-0

57' Robinio Vaz

Fiorentina - Inter 1-1

1' Pio Esposito, 77' Ndour

CLASSIFICA



1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Lazio 43

9. Bologna 42

10. Sassuolo 39

11. Udinese 39

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 29

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 18, DAZN)

Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)

Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)

Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)