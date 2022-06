Sfumato Botman, il Milan valuta le alternative in difesa: oltre a Saliba, rispunta Thiaw

Sfumato Botman, pronto a fare le visite mediche con il Newcastle, il Milan valuta le alternative in difesa. Come riportato da Sportmediaset, sono due i nomi tenuti in considerazione: Malick Thiaw, classe 2001 dello Schaklke 04, e William Saliba, di proprietà dell'Arsenal.