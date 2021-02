Si scrive Parma si legge paura: ennesimo ko e la svolta è ancora rimandata

Non c'è pace per il Parma di Roberto D'Aversa, ancora una volta sconfitto, questa volta per mano del Verona. La partita che poteva essere quella buona per la definitiva svolta, si è trasformata molto presto nel remake delle precedenti, con una trama questa volta leggermente diversa. Sì, perché a differenza degli ultimi ko, il primo gol ha portato la firma di Juraj Kucka, un giocatore dei ducali, che sembrava potesse davvero essere di buon auspicio e perseguire quanto detto dal tecnico crociato in sede di presentazione della gara, che aveva definito la partita con l'Hellas "una finale", ovviamente da vincere. E invece, una volta iscrittisi al tabellino dei marcatori, il Parma è riscivolato nel recente cliché della "maladifesa", subendo il pari con la retroguardia schierata e il gol del sorpasso da calcio da fermo.

PAURA - Quasi terrore, quello che traspare negli occhi e nei gesti dei calciatori del Parma appena la partita inizia a complicarsi. Dopo il pareggio dell'Hellas il destino pareva già scritto: il gol del sorpasso sarebbe arrivato, in un modo o nell'altro. E quella paura si è vista soprattutto nella ripresa, dove i crociati non sono sostanzialmente scesi in campo, schiacciati da un Hellas quadrato e cinico.

D'AVERSA IN DISCUSSIONE? Il D'Aversa-bis fin qui non ha portato a quella svolta attesa, e che dopo le prime due uscite dei crociati sembrava in divenire. La squadra non ha identità, ha perso quel fuoco che ne aveva caratterizzato le stagioni passate, e davanti fa una fatica immane ad andare al tiro. Il tecnico, dal canto suo, ha le sue colpe: le scelte delle ultime due partite non hanno convinto, soprattutto il puntare su elementi che al momento, per vari motivi, non riescono a rendere. Roberto D'Aversa è il volto della storia recente del Parma, il condottiero che ha riportato il Parma in A in tempi record, e che la A l'ha mantenuta senza grattacapi, con due campionati diversi, in crescendo, in cui ha mostrato tutte le sue qualità di giovane allenatore. Questo ritorno però è molto diverso da quanto, probabilmente, lui stesso si attendeva. E il solo punto conquistato in un mese ne è la dimostrazione.