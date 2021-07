Signori difende Immobile: "Ciro gioca bene, per la squadra. Mancini ha ragione a confermarlo"

vedi letture

Ospite di Rai 2, Beppe Signori, ex attaccante di Lazio e Italia, ha difeso Immobile e le scelte di Mancini in vista della sfida alla Spagna di stasera: "Ciro ha fatto bene, gioca per la squadra. Da un attaccante ci si aspetta che faccia sempre gol, ma Mancini ha ragione. Solitamente chi fa male nelle fasi eliminatorie poi fa bene nelle altre partite"