Simeone: "Napoli il mio posto nel mondo, voglio restare a vita. Osimhen? Non mi sento sminuito"

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica in cui ha trattato anche l'argomento futuro: "Ovvio che vorrei rimanere a vita a Napoli, ma dipenderà da me essere sempre all’altezza della situazione. Il riscatto mi ha reso felice, questo è il mio posto nel mondo e vincere qui da argentino è stato davvero speciale. Ho sgomitato nel calcio per dieci anni e so come vanno le cose. Mai sedersi".

Bomber di scorta, dietro a Osimhen, Simeone si sofferma sul suo ruolo nel Napoli: "Devo farmi trovare sempre pronto, aspettando che ci sia bisogno di me, come è successo nella stagione scorsa in campionato e in Champions League. Non mi sento sminuito da gregario, ognuno di noi ha il suo ruolo decisivo, nel gruppo".