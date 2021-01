sondaggio Dove andrà Christian Eriksen in questo mese di gennaio?

Dove andrà Christian Eriksen in questo mese di gennaio? E' la domanda che vi poniamo nel nostro primo sondaggio del 2021. Appurato che il centrocampista danese andrà via dall'Inter dopo le inequivocabili dichiarazioni della dirigenza nerazzurra, quale sarà a vostro avviso la futura destinazione del calciatore danese? Queste le opzioni.

Al PSG, Pochettino è il tecnico ideale per rilanciarlo

Al West Ham, diventerebbe la stessa assoluta degli hammers

All'Arsenal, è cià che serve ad Arteta per rilanciare i gunners

Al Manchester United, così i red devils preparano il dopo Pogba

A sorpresa va in Spagna, Real Madrid o Barcellona nel suo futuro

Al Bayern Monaco, il contesto ideale per tornare a brillare

