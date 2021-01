Sorpresa sui diritti tv: offerta forte Dazn con TIM, Sky indietro. No proposte di Amazon

L'indiscrezione riportata dal collega de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo

Importante novità sulla questione diritti tv rilevata dai colleghi del Sole 24 Ore. Per quanto riguarda il triennio 2021/2024, sono state aperte le buste e le sorprese non mancano: per Dazn la candidatura è forte insieme a Tim. Al momento Sky sarebbe indietro mentre non ci sarebbero offerte di Amazon. Per quanto riguarda i diritti nazionali, Sky ha manifestato l'interesse per l'opzione canale della Serie A nel caso non dovesse arrivare un accordo. La griglia di partenza si delinea con

Dazn (da sola e senza Tim) e SkyItalia (più indietro) sul fronte broadcaster con offerte su quasi tutti i pacchetti; la stessa Sky e Infront per il canale della Lega.