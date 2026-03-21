Sosa punge Conte: “Il Napoli vince, ma gioca male. Col rientro dei big non ha più scuse"

La vittoria del Napoli a Cagliari non basta a convincere Roberto “El Pampa” Sosa, che ha commentato il momento degli azzurri nel corso del Processo di Biscardi, soffermandosi soprattutto sulla differenza tra il risultato ottenuto e la qualità della prestazione.

L’ex attaccante partenopeo ha citato una frase storica di Antonio Conte per introdurre il suo ragionamento: “‘Sono antipatico perché vinco’ è una frase che Conte ha detto tante volte. Io invece sono antipatico perché non mi piacciono le prestazioni delle sue squadre. Adesso, però, non ha più scuse, perché sono rientrati Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, e contro il Cagliari è entrato anche Alisson Santos nel secondo tempo”.

Sosa ha poi analizzato la partita dell’Unipol Domus, sottolineando come il risultato finale non debba far perdere di vista il rendimento complessivo della squadra: “Il Cagliari di Pisacane aveva preparato la gara come fosse la partita perfetta, e alla fine non ha fatto nemmeno un tiro in porta. Il risultato per il Napoli è straordinario e pesantissimo, ma non bisogna confondere il risultato con la prestazione”.

Il Pampa ha concluso con una battuta dal sapore nostalgico: “Se guardiamo solo al punteggio torniamo agli anni ’90, quando bastava leggere il Televideo. Oggi bisogna analizzare anche come si vince”.