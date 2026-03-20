Sosa su Cagliari-Napoli: "Mi sono annoiato molto. Solo De Bruyne ha mostrato qualcosa"

"Partita noiosa e brutta". L'ex centravanti del Napoli Roberto Sosa commenta in maniera secca la prestazione della squadra di Antonio Conte di questo pomeriggio contro il Cagliari vinta per 1-0 dagli azzurri.

"Devo essere sincero, mi sono annoiato molto, si è visto qualcosa solo quando ha preso palla de Bruyne. - spiega El Pampa a Tele A - Contava vincere, c’è l’obiettivo da raggiungere e Conte è il tecnico giusto per portarlo a casa ma una brutta partita, male anche il Cagliari, lo spettacolo diciamo così ne ha risentito".

Il successo di misura ha permesso comunque al Napoli di portarsi a -6 dall'Inter, che però scenderà in campo domenica contro la Fiorentina, e permesso di superare il Milan al secondo posto anche se i rossoneri giocheranno domani contro il Torino e potrebbero effettuare il contro sorpasso.