L'ex Napoli Sosa: "Conte, i risultati non si discutono. Da chi ripartire? Dipende da alcune cose"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Roberto Sosa si è soffermato sulla situazione del Napoli: "Da chi ripartire? Bisogna innanzitutto sapere alcune cose: chi sarà l'allenatore? E poi quale ruolo, in Champions, vorrà avere il Napoli? Basterà esserci, vincere qualche partita e fare un po' di soldi, o provare ad andare avanti come accade a tante società in Libertadores?".

L'ex attaccante ha provato a dare qualche risposta: "lo vedendo le gare di Parma e con la Lazio il dubbio che il ciclo-Conte sia finito l'ho avuto. Ma anche ripensando a varie prestazioni - sottolineo le prestazioni - di questa stagione. I risultati non si discutono: Conte resta una garanzia assoluta. Ma il livello di gioco è stato godibile in non più di sette-otto gare. Solo l'allenatore sa cosa voglia da sé e quale progetto possa condividere. Però se poi a settembre-ottobre prossimi bisogna ricominciare ancora con 'e si gioca ogni tre giorni' o con altre frasi simbolo, allora le riflessioni è giusto le facciano tutti".

Niente rivoluzioni dunque: "Dipende da chi starà in panchina, da come si voglia giocare, se si procederà ancora con il 3-2-1 o se si vorrà rilanciare il tridente. In organico, ci sono giocatori che possono fare tutto".