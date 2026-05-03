Sosa: "Prestazione orrenda del Napoli, ma molti analizzeranno solo il punto ottenuto"

Intervistato da Tele A dopo il pareggio tra Napoli e Como per 0-0, l'ex attaccante azzurro Roberto El Pampa Sosa ha commentato così la brutta prestazione dei partenopei contro i lariani:

"Il problema è sempre la narrazione. C’è chi dirà che è un punto importante per blindare la Champions. Ma non è questo il punto. Il punto è la prestazione, altrimenti finiremo di nuovo 30 su 36. Non possiamo accontentarci solo del punto in settimana, non può andare sempre bene tutto. Questa prestazione è orrenda, bisogna dirlo. Non analizzare solo il punto", le sue dichiarazioni molto critiche nei confronti del gioco espresso dalla truppa di mister Antonio Conte.