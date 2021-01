"Spero questa partita possa essere utile a Eriksen". Rivedi le parole di Conte sul danese

vedi letture

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, nel corso della conferenza stampa post partita vinta contro la Fiorentina in Coppa Italia, ha rilasciato anche queste dichiarazioni: "Cerchiamo di coinvolgere Eriksen in tutto e per tutto poi è normale che io faccia delle scelte. Spero che questa partita possa servirgli per credere più in se stesso".

Rivedi le parole di Conte!