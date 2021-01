Spezia, Bastoni: "Brutto risultato, ma è andata così. Ora testa al Sassuolo, tra i più forti della A"

vedi letture

Simone Bastoni, terzino dello Spezia, commenta ai microfoni del canale ufficiale dei liguri la sconfitta rimediata contro l’Udinese: “E’ stato un brutto risultato, potevamo recuperarla ma è andata così. Ora dobbiamo cercare di pensare alla prossima, che è un’altra partita difficilissima”.

Con l’Udinese in 10 come avete reagito per provare a recuperare il risultato?

“Abbiamo cercato di sfruttare la superiorità numerica in ogni modo ma poi siamo rimasti in dieci anche noi, ma ci abbiamo provato fino alla fine. E’ andata così, e come detto ora dobbiamo pensare alla prossima”.

Ha influito anche la stanchezza? Avevate giocato giovedì alle 21 e avete avuto un solo allenamento per recuperare:

“Magari un po’ sì, ma non cerchiamo di attaccarci a queste cose. Ora dobbiamo lavorare, siccome abbiamo più tempo per la prossima partita la prepareremo meglio cercando di andare a fare risultato”.

Sabato affronterete il Sassuolo e non sarà facile:

“Sicuramente il Sassuolo è una delle squadre più forti del nostro campionato. Come detto prima, cerchiamo di prepararla bene in settimana per affrontarli nel miglior modo possibile”.