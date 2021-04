Spezia-Inter, formazioni ufficiali: fuori Gyasi, c'è Lautaro invece che Sanchez

Spezia e Inter hanno diramato i loro undici per la sfida di questa sera all'Alberto Picco. Non c'è Gyasi nell'attacco dei bianconeri, mentre per l'Inter gioca Lautaro Martinez, fino alla fine in ballottaggio con Alexis Sanchez.

Spezia (4-3-3)

Provedel; Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Agudelo, Piccoli, Farias.

Inter (3-5-2)

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Martinez.