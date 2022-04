Spezia-Lazio, i convocati di Motta: Nzola ancora una volta escluso, tornano Reca e Maggiore

Thiago Motta ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Lazio. Fuori dalla lista Erlic per squalifica e Sala per infortunio, mentre Nzola non fa parte del gruppo per scelta tecnica: di seguito le scelte del tecnico dello Spezia:

Portieri: Provedel, Zoet, Zovko.

Difensori: Reca, Hristov, Bastoni, Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola.

Centrocampisti: Kovalenko, Kiwior, Maggiore, Agudelo, Nguiamba.

Attaccanti: Manaj, Verde, Gyasi, Antiste.