Spezia, Maggiore: "Io simpatizzante dell'Inter? Continuo ad esserlo, ricordo il Triplete"

Grande protagonista della vittoria interna sul Milan, il centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale. Di seguito le sue dichiarazioni.

Dopo il tuo gol c'è stato un buffetto singolare di Saponara...

"In quel momento può succedere di tutto, eravamo contenti. Riccardo si diverte con queste cose, ma va bene tutto".

Come hai vissuto questa vittoria storica?

"Bisognava andare forte, contro queste squadre devi correre di più. Noi l'abbiamo fatto per novanta minuti e abbiamo portato a casa un risultato importante, che ci permette di lavorare sereni. Poi abbiamo dato una gioia alla città, noi spezzini siamo ovviamente felici di aver ottenuto questa vittoria".

Da piccolo peraltro simpatizzavi Inter.

"Continuo ad essere simpatizzante, ricordo il Triplete. Questa vittoria è importante per noi, vedremo se lo sarà domani anche per l'Inter":

Quanto è martellante Italiano?

"Lo è durante la partita, ma in settimana ancora di più. Ma è la sua forza, tiene il gruppo carico e determinato. Ci trasmette questi valori e i risultati si vedono in campo".

Devi migliorare nella concretezza sotto porta?

"È giustissimo. Sia per quanto riguarda i gol che per quanto riguarda l'ultimo passaggio, posso essere più lucido. Devo lavorare su questo, arrivo spesso in area e fare qualche gol in più sarebbe tanta roba".

A fine partita c'è stato anche il selfie di squadra.

"Dopo la partita col Sassuolo aveva portato bene. Per noi queste vittorie sono fondamentali, sono ossigeno che ci permette di lavorare sereni in settimana".

Che didascalia sceglierai per la foto?

"Ci penso stanotte e vedremo domani di pubblicare qualcosa. Ma la didascalia penso sia legata al fatto che il gruppo è la nostra forza. Mi immaginavo lo stadio con i tifosi, non so cosa sarebbe potuto succedere. Ci mancano e ci darebbero una spinta ulteriore, ma ci sono vicini da casa e lo sappiamo".