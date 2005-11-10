Stasera Atalanta-Venezia, i convocati di Sarri: recuperato Raspadori. L'eleno completo

Buone notizie per Maurizio Sarri a poche ore da Atalanta-Venezia. Giacomo Raspadori ha infatti recuperato dal problema fisico accusato nell'ultima partita di campionato ed è regolarmente presente nella lista dei 23 convocati per la sfida della sesta giornata di Serie A, in programma alle 18.30 alla New Balance Arena. Un recupero particolarmente rapido che permette al tecnico nerazzurro di avere subito nuovamente a disposizione l'attaccante, evitando uno stop che avrebbe ridotto le alternative nel reparto offensivo.

Atalanta-Venezia, Raspadori c'è: Sarri ritrova un'opzione in attacco

La presenza di Raspadori rappresenta dunque la principale novità tra le scelte di Sarri. Nel reparto avanzato sono stati convocati anche De Ketelaere, Krstovic, Scamacca e Jonathan Rowe, offrendo diverse soluzioni al tecnico per la gara contro il Venezia. Nell'elenco figurano inoltre, tra gli altri, Ederson, Kessie, Pasalic, Samardzic, Elmas, Zalewski, Bellanova, Zappacosta e Scalvini. Per Raspadori, però, la notizia più importante è già arrivata prima del fischio d'inizio: l'infortunio è stato rapidamente superato e l'attaccante può tornare immediatamente a disposizione.

I convocati dell'Atalanta

- Bellanova Raoul (16)

- Bernasconi Lorenzo (47)

- Carnesecchi Marco (29)

- De Ketelaere Charles (17)

- Éderson (13)

- Elmas Eljif (99)

- Gaetano Gianluca (70)

- Idele Javison (41)

- Kessie Franck (19)

- Kolašinac Sead (23)

- Kristensen Thomas (31)

- Krstović Nikola (90)

- Obrić Relja (40)

- Pašalić Mario (8)

- Raspadori Giacomo (18)

- Rowe Jonathan (11)

- Samardžić Lazar (10)

- Scalvini Giorgio (42)

- Scamacca Gianluca (9)

- Sonzogni Mattia (51)

- Sportiello Marco (57)

- Zalewski Nicola (59)

- Zappacosta Davide (77)