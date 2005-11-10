Tutta la sfortuna di Raspadori: una partita da Man of the Match… durata 20 minuti

Sfortunato, tremendamente sfortunato Giacomo Raspadori. Tornato titolare nella sfida di Conference League tra Atalanta e Pafos, Jack è stato costretto ad arrendersi dopo appena venti minuti, nonostante un avvio da assoluto protagonista. I soliti problemi muscolari, che da anni ne condizionano il rendimento e gli impediscono di trovare continuità, sono tornati a tormentarlo, costringendolo ad alzare bandiera bianca proprio quando si stava prendendo la scena in Europa.

Una gara da Man of the Match durata 20 minuti

Ci ha messo meno di un minuto Raspadori per mettersi in proprio, sgattaiolare sulla sinistra, eludere la marcatura di un avversario e servire al centro un cioccolatino che - grazie al supporto di Scamacca - Elams non può far altro che scartare. Al 16' Al 16’ è ancora Raspadori a rendersi pericoloso con un sinistro dal limite che costringe Majecki a distendersi e deviare in corner. L’Atalanta però è padrona del campo e al 18’ trova il raddoppio proprio con Raspadori, freddissimo dal dischetto dopo il rigore conquistato da Zalewski. E' qui che i potenti e delicatissimi muscoli di Raspa hanno detto alt.

Risentimento al flessore, verso il forfait col Milan

In occasione del tiro dal dischetto, infatti, Raspadori ha accusato un problema fisico che lo ha portato a chiedere immediatamente il cambio. La prima diagnosi per il classe 2000 è di un risentimento muscolare alla coscia destra: lo stesso tipo di infortunio patito a settembre. La speranza è che non ci sia lesione, con gli esami più approfonditi che verranno fatti nella giornata di domani, ma la sensazione è quasi certamente la trasferta a san Sirto contro il Milan di domenica non ci sarà.