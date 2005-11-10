Atalanta, sospiro di sollievo per Raspadori: distrazione di basso grado, non c'è lesione

Tira un sospiro di sollievo l'Atalanta riguardo alle condizioni fisiche di Giacomo Raspadori. L'attaccante era stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo venti minuti nel corso del match di Conference League vinto 3-1 contro il Pafos. In occasione del rigore del momentaneo 2-0, infatti, Raspadori calciando aveva accusato un problema al flessore che lo ha portato a chiedere immediatamente il cambio.

Distrazione di basso grado, non c'è lesione

Nelle ultime ore Raspadori ha svolto tutti gli accertamenti del caso che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Si tratta dello stesso infortunio che lo mise ai box in Nazionale e che dovrebbe tenerlo fuori all'incirca 2 settimane.

Il fatto che non vi sia lesione è una parziale buona notizia per Maurizio Sarri, che nella sfida di domani a San Siro contro il Milan dovrà comunque rinunciarvici, oltre che a Kessie, Scalvini, Kossounou e Hien. Una serie di infortuni che aveva portato il tecnico toscano, nel post partita di Conference, a puntare il dito contro i tantissimi impegni: "Fai un esposto alla Lega, all'UEFA, alla FIFA... Sono troppi per tutti, non solo per noi. Siamo sottoposti a un calendario assurdo con tutte le conseguenze del caso. Ho letto di diverse situazioni in questi tre giorni europei, quindi è un rischio che purtroppo si corre. Questo è il calendario e la grande meraviglia che mi fa è vedere che l'Associazione Calciatori non dice niente".