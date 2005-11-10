Atalanta, per Raspadori risentimento al flessore della coscia destra: domani gli esami

Tanta sfortuna per Giacomo Raspadori, tornato titolare con l'Atalanta nel match di Conference League contro il Pafos dopo l'infortunio patito prima della sosta e costretto ad alzare bandiera bianca dopo 20 minuti di una grande partita, dove l'ex Atletico Madrid era stato autore dell'assist per il vantaggio di Elmas e del raddoppio su calcio di rigore.

Per Raspadori risentimento al flessore

In occasione del tiro dal dischetto, Raspadori si è infortunato e ha immediatamente chiesto il cambio a Maurizio Sarri, che al suo posto ha messo De Ketelaere. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la prima diagnosi per il calciatore classe 2000 è di un risentimento muscolare alla coscia destra: lo stesso tipo di infortunio patito a settembre.

La speranza per la Dea è che per Raspadori non ci sia lesione, con gli esami più approfonditi che verranno fatti nella giornata di domani. La sensazione è che il giocatore salterà quasi certamente la gara contro il Milan, in programma domenica pomeriggio alle 18:00 a San Siro.