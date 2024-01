Stasera Cagliari-Torino, tra i convocati di Juric c'è una prima chiamata. Quella per Njie

Impegnato questa sera sul campo del Cagliari per l'anticipo serale (fischio d'inizio ore 20:45) che apre ufficialmente la 22^ giornata di Serie A, il Torino ha diffuso poco fa i calciatori convocati per la partita dell'Unipol Domus, che sarà la prima occasione per il club sardo di ricordare Gigi Riva, appena scomparso a 79 anni. Seconda chiamata per il giovane Muntu, torna in lista il giovane Savva dopo qualche settimana fuori dai convocati mentre è prima volta in assoluto per l'attaccante Njie, seconda punta o esterno svedese classe 2005.

Portieri: Gemello, V. Milinkovic-Savic, Popa.

Difensori: Buongiorno, Bianay Balcot, Rodriguez, Sazonov, Zima.

Centrocampisti: Bellanova, Ciammaglichella, Gineitis, Lazaro, Linetty, Muntu, Ricci, Tameze, Vojvoda.

Attaccanti: Njie, Pellegri, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata.