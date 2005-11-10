Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Sampdoria, ecco Tobias Lauritsen: arriva a titolo definitivo

Sampdoria, ecco Tobias Lauritsen: arriva a titolo definitivo TUTTOmercatoWEB
Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:06Serie B
La Sampdoria ufficializza l'acquisto di Tobias Lauritsen: il centravanti norvegese firma un contratto fino al 2029.

La Sampdoria mette a segno un importante rinforzo per il reparto offensivo. Il club blucerchiato ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Tobias Lauritsen, attaccante norvegese proveniente dallo Sparta Rotterdam, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Sampdoria, ufficiale il colpo Lauritsen: firma fino al 2029

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tobias Lauritsen (Skien, Norvegia, 30 agosto 1997). L’attaccante ha firmato un contratto con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2029.

Potenza, esperienza internazionale e fiuto per il gol: Lauritsen arriva alla Sampdoria dopo tre stagioni come giocatore chiave dello Sparta Rotterdam, squadra con la quale ha collezionato 132 presenze, segnato 46 gol e fornito 21 assist, affermandosi come uno degli attaccanti più costanti e prolifici dell’Eredivisie, andando in doppia cifra in ogni singola stagione con i biancorossi olandesi.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Herkules, il centravanti norvegese ha sviluppato la sua carriera in patria indossando le maglie di Urædd, Pors Grenland e Odd. Quindi, all’età di 25 anni, il trasferimento nei Paesi Bassi, dove è diventato un dei marcatori più prolifici dello Sparta Rotterdam.

Come centravanti, Lauritsen unisce forza, tecnica e intelligenza tattica. Forte nel gioco aereo, è un attaccante capace di proteggere la palla, guidare la squadra e creare spazi per i suoi compagni, facendo affidamento anche sulla sua forte capacità di finalizzazione. La sua presenza in area di rigore unisce mobilità, generosità e lettura del gioco che lo rendono una costante minaccia offensiva per gli avversari.

Con il suo arrivo, la Sampdoria si assicura un centravanti nel pieno della maturità calcistica. Benvenuto, Tobias.

Articoli correlati
Sampdoria, Lauritsen e Ravanelli sono arrivati in ritiro: presto l'ufficialità Sampdoria, Lauritsen e Ravanelli sono arrivati in ritiro: presto l'ufficialità
Sampdoria, occhi in Olanda per l'attacco: piace Lauritsen, ma la concorrenza è alta... Sampdoria, occhi in Olanda per l'attacco: piace Lauritsen, ma la concorrenza è alta
Hellas Verona, per l'attacco piace Tobias Lauritsen. Già a gennaio era un obiettivo... Hellas Verona, per l'attacco piace Tobias Lauritsen. Già a gennaio era un obiettivo
Altre notizie Serie B
Sernicola saluta la Cremonese: "Quanto ci siamo amati. Arrivato da bambino, parto... Sernicola saluta la Cremonese: "Quanto ci siamo amati. Arrivato da bambino, parto da uomo"
Sampdoria, ecco Tobias Lauritsen: arriva a titolo definitivo UfficialeSampdoria, ecco Tobias Lauritsen: arriva a titolo definitivo
Modena, spunta Pecorino: Bonato valuta il centravanti della Juventus Modena, spunta Pecorino: Bonato valuta il centravanti della Juventus
Cesena, Natta si presenta: "Qui per crescere e conquistare un posto" Cesena, Natta si presenta: "Qui per crescere e conquistare un posto"
Palumbo: "A Palermo mi trovo come mai prima. Non possiamo sbagliare nulla" Palumbo: "A Palermo mi trovo come mai prima. Non possiamo sbagliare nulla"
Padova, fatta per Carissoni: battuta la concorrenza dell'Avellino Padova, fatta per Carissoni: battuta la concorrenza dell'Avellino
Vicenza, Zamuner apre a Valoti: "Siamo fidanzati, manca solo il matrimonio" Vicenza, Zamuner apre a Valoti: "Siamo fidanzati, manca solo il matrimonio"
Avellino, vicino il colpo Scotti a parametro zero: è l'ex capitano della Primavera... Avellino, vicino il colpo Scotti a parametro zero: è l'ex capitano della Primavera del Milan
Editoriale di Tommaso Bonan Immagine box laterale di Tommaso Bonan Le 5 cose impossibili da pronosticare nei primi 20 giorni di calciomercato
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, telenovela finita. Oulai è in Italia: le prime immagini del centrocampista ivoriano
Immagine top news n.1 Gli obiettivi, il mercato e Vlahovic. Spalletti torna a parlare: "Juventus distante dallo Scudetto"
Immagine top news n.2 Niente Manchester United? L'Atalanta punta su Ederson: rinnovo fino al 2031
Immagine top news n.3 Fiorentina, Oulai in arrivo in Italia dopo una giornata al limite della follia: la ricostruzione
Immagine top news n.4 Francia, l'annuncio di Deschamps: "Domani cala il sipario". Zidane sarà il nuovo ct
Immagine top news n.5 Atalanta, avanti con Ederson: il centrocampista ha rinnovato il contratto
Immagine top news n.6 Bologna, Bernardeschi: "Vogliamo tornare subito in Europa. Futuro? Non è il momento..."
Immagine top news n.7 Spalletti su Vlahovic: "Quello che potevo fare l'ho fatto. La porta è aperta, ma deve citofonare"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno scippo tira l'altro: Pellegrini dopo Celik? Massara e la sua vendetta nei confronti della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Celik alla Juve, ecco com'è andata: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Italiane in ritardo sul mercato? Per ora no. Juve e Inter: tempo di prendere esempio da altri club
Immagine news podcast n.3 Summerville alla Roma e Alajbegovic all'Atalanta: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il Cagliari di Accardi e Pisacane ha le idee chiarissime sul progetto da costruire
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Chi può rilanciarsi tra Amorim, Sarri, Allegri? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Fattori: "Kean via a 40 mln? Ci penserei. Fagioli potrebbe partire"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Alberto Di Chiara: "40 mln per Kean oggi farebbero comodo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, telenovela finita. Oulai è in Italia: le prime immagini del centrocampista ivoriano
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 luglio
Immagine news Serie A n.3 Spalletti torna a parlare di Comolli: "Stava spesso con noi. Il nostro rapporto era regolare"
Immagine news Serie A n.4 Udinese, tris di uscite in direzione Inghilterra: Zemura, Payero e Bravo verso il Watford
Immagine news Serie A n.5 Bernardeschi sull'Italia: "Siamo feriti, ma non si può dire che il calcio italiano è fallimentare"
Immagine news Serie A n.6 Il Cagliari può tornare su Bowie, ma c'è il Sassuolo. Verona-Padova per Cheddira
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sernicola saluta la Cremonese: "Quanto ci siamo amati. Arrivato da bambino, parto da uomo"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, ecco Tobias Lauritsen: arriva a titolo definitivo
Immagine news Serie B n.3 Modena, spunta Pecorino: Bonato valuta il centravanti della Juventus
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Natta si presenta: "Qui per crescere e conquistare un posto"
Immagine news Serie B n.5 Palumbo: "A Palermo mi trovo come mai prima. Non possiamo sbagliare nulla"
Immagine news Serie B n.6 Padova, fatta per Carissoni: battuta la concorrenza dell'Avellino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Atalanta U23, addio a Fiogbé: l'attaccante passa all'Athens Kallithea
Immagine news Serie C n.2 Perugia, il gruppo Arena Curi presenta un'offerta per acquistare il club
Immagine news Serie C n.3 Pescara, colpo in mediana: biennale per Bilal Erradi
Immagine news Serie C n.4 Catania, termina il rapporto con il ds Ivano Pastore: risolto il contratto
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, altra operazione in uscita: Mazzocchi ad un passo dallo Spezia
Immagine news Serie C n.6 Barletta, super colpo per la Serie C: arriva Anthony Partipilo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inghilterra-Argentina, le quote vedono avanti la squadra di Tuchel: analisi, precedenti e possibili protagonisti
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Francia-Spagna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, rinforzo sulla fascia: presa Linnea Borbye
Immagine news Calcio femminile n.2 L’Azzurra Agnese Bonfantini è una nuova giocatrice del Como 1907 Femminile
Immagine news Calcio femminile n.3 Chmielinski è una nuova calciatrice del Parma. L'ex Napoli e Sassuolo firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Cherubini: "Lavoriamo sulle basi costruite l'anno scorso. Buon avvio"
Immagine news Calcio femminile n.5 West Ham, acquistata a titolo definitivo Cascarino dalla Juve: ha firmato un triennale
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, la norvegese Harviken saluta e va a titolo definitivo Aston Villa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola ct della Nazionale? A volte i miracoli avvengono, anche se…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 18 luglio 2009, il Manchester City annuncia Adebayor. Un anno dopo Mancini lo scaricherà
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto della Juventus Çelik
Newsticker
17/07 Il vivaio incassa anche a distanza di anni: dalla Fifa quasi un miliardo di dollari ai club formatori
17/07 Morto Osvaldo Bagnoli, l’allenatore del Verona campione d’Italia 1985
16/07 Agenti, la Corte Ue rafforza la Fifa: via libera ai paletti sulle commissioni e sulle procure
15/07 Tutto il cuore dell’Argentina: rimonta l’Inghilterra e torna in finale
15/07 Il Mondiale dei record: numeri, pubblico e spettacolo senza precedenti