Ufficiale Atalanta U23, addio a Fiogbé: l'attaccante passa all'Athens Kallithea

Candas Fiogbé lascia l'Atalanta U23 a titolo definitivo e si trasferisce all'Athens Kallithea, club della Grecia.

Si chiude l'avventura di Candas Fiogbé con l'Atalanta U23. L'attaccante beninese classe 2004 è stato ceduto a titolo definitivo all'Athens Kallithea, formazione greca che ha ufficializzato il suo ingaggio nelle scorse ore.

Atalanta U23, Fiogbé saluta: ufficiale il trasferimento all'Athens Kallithea

L'Athens Kallithea FC annuncia l'acquisizione dell'attaccante beninese Candas Fiogbé, 21 anni, dall'Atalanta.

Nato a Dékanmey, Fiogbé è entrato a far parte del settore giovanile nerazzurro all'età di 14 anni, distinguendosi come uno dei bomber più prolifici del vivaio. Dopo aver brillato con le formazioni Under 17 e Under 18, ha completato il proprio percorso nella squadra Primavera.

Nella stagione 2024/25 ha realizzato 4 gol e 3 assist nel campionato Primavera 1, oltre a mettere a segno 6 reti in 6 partite di UEFA Youth League. Nello stesso anno ha anche collezionato i primi minuti da professionista con l'Atalanta U23 in Serie C.

Nel 2025/26 si è trasferito in prestito a stagione in corso al PAS Giannina, nella Super League 2 greca, dove ha segnato 3 gol in 7 presenze negli ultimi tre mesi della stagione.

A livello internazionale, Fiogbé ha già collezionato tre presenze con la nazionale maggiore del Benin, esordendo nel marzo 2025 nella sfida contro il Sudafrica, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Benvenuto, Candas!