Ufficiale Barletta, super colpo per la Serie C: arriva Anthony Partipilo

Il Barletta piazza un grande colpo per la Serie C: ufficiale Anthony Partipilo, che firma fino al 2029 dopo l'ultima stagione al Bari.

Il Barletta alza l'asticella e mette a segno uno dei colpi più importanti dell'estate per una neopromossa in Serie C. Il club biancorosso ha ufficializzato l'ingaggio di Anthony Partipilo, attaccante classe 1994 proveniente dal Parma dopo l'ultima stagione disputata in prestito al Bari. L'esterno offensivo ha firmato un contratto fino al 2029 ed è già a disposizione di mister Massimo Paci nel ritiro di Cascia.

Barletta, colpo Partipilo: ufficiale l'arrivo dell'ex Parma

La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per l'ingaggio di Anthony Partipilo. L'attaccante classe 1994, proveniente dal Parma dopo una stagione in prestito al Bari, ha firmato fino al 2029 ed è già a disposizione di mister Massimo Paci nel ritiro di Cascia.