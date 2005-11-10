Ufficiale Catania, termina il rapporto con il ds Ivano Pastore: risolto il contratto

Il Catania ufficializza la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Ivano Pastore.

Si conclude l'esperienza di Ivano Pastore al Catania. Il club rossazzurro ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo, salutando il dirigente e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera personale e professionale.

Risoluzione consensuale del contratto con Ivano Pastore

Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Ivano Pastore. Al dirigente, l'augurio delle migliori fortune personali e professionali.