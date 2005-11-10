Ufficiale Pescara, colpo in mediana: biennale per Bilal Erradi

Il Pescara ufficializza l'ingaggio del centrocampista Bilal Erradi: contratto biennale per il classe 2001.

Nuovo rinforzo per il centrocampo del Pescara. Il club abruzzese ha ufficializzato l'ingaggio di Bilal Erradi, centrocampista classe 2001 che ha firmato un contratto biennale dopo le esperienze in Serie C con Potenza, Juve Stabia e Pro Vercelli.

Pescara, ufficiale l'arrivo di Bilal Erradi

Pescara Calcio comunica di aver acquisito su base biennale il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bilal Erradi.

Classe 2001 il centrocampista di Borgomanero ha nel suo curriculum 130 presenze in C con le casacche del Potenza, Juve Stabia e Pro Vercelli.

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