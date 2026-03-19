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Stasera il derby di Europa League, il cammino della Roma: in Scozia le grandi vittorie

Stasera il derby di Europa League, il cammino della Roma: in Scozia le grandi vittorieTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 12:43Serie A
Simone Lorini

A poche ore dalla sfida di Europa League che deciderà chi farà parte delle prime otto della competizione 2025-26, Roma e Bologna stanno ultimando lo studio dell'avversario, che comunque conoscono benissimo. Gasperini arriva alla gara forte di un preliminare in meno ma con qualche certezza in meno dopo la caduta in campionato. In Europa League però i giallorossi hanno fatto sempre ottime cose, andiamo a riesaminare il cammino fino a questo punto.

Nella fase campionato la squadra di Gasperini ha chiuso all'8° posto con 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte, 13 gol fatti e 6 subiti), qualificandosi direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Ha battuto avversari come Nizza (2-1 in trasferta), Viktoria Plzeň (1-2), Rangers (0-2 in trasferta), Midtjylland (2-1 in casa), chiudendo la League Phase un pareggio chiave 1-1 in Grecia, contro il Panathinaikos nell'ultima giornata, che ha blindato la top 8. Negli ottavi di finale affronta il Bologna in un derby italiano: all'andata il 12 marzo è finito 1-1 (Bernardeschi per il Bologna, Pellegrini per la Roma), con la gara di ritorno fissata appunto per stasera all'Olimpico.

Fase campionato:
24 settembre 2025: Nizza - Roma 1-2
2 ottobre 2025: Roma - Lille 0-1
23 ottobre 2025: Roma - Viktoria Plzeň 1-2
6 novembre 2025: Rangers - Roma 0-2
27 novembre 2025: Roma - Midtjylland 2-1
11 dicembre 2025: Celtic - Roma 0-3
22 gennaio 2026: Roma - Stuttgart 2-0
29 gennaio 2026: Panathinaikos - Roma 1-1

Ottavi di finale (andata):
12 marzo 2026: Bologna - Roma 1-1

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